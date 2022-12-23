Samsun'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 10 zanlıya gözaltı

İddiaya göre, Çarşamba ilçesinde bulunan iş yerinin sahibi M.T.S. ile kiracısı F.Ş. arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle husumet oluştu.

Konuşmak için Çakırlar Yalı Mahallesi'nde buluşan F.Ş. ve M.T.S. ile yanlarında bulunanlar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda silahla ateş edilmesi üzerine F.Ş. ile yanındaki C.A. yaralandı.

C.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, F.Ş. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, çalışma sonucu M.T.S, O.A. (21), Ş.Y. (31), A.Y. (21), A.İ. (37), B.Ö. (19) ve C.K. (18) ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Zanlılardan M.T.S. ile diğer 3 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. O.A, Ş.Y, A.Y, A.İ, B.Ö. ve C.K'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

