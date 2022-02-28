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Samsun'da 27 bin 972 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi

28.02.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 27 bin 972 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun'da, 27 bin 972 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmasında, Atakum ilçesi Yenimahalle'de durdurulan bir araçta 27 bin 972 kapsül sentetik ecza hapı bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, emniyete götürüldü.

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