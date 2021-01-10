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Samsun’da bir mahallede daha kentsel dönüşüm başladı

10.01.2021 14:51 | Son Güncelleme:
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Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde kentsel dönüşüm startı verildi.Projelerin bir bir hayata geçirildiği Samsun’da yüklenici firma iş makinelerini çalıştırdı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde kentsel dönüşüm startı verildi.
Projelerin bir bir hayata geçirildiği Samsun’da yüklenici firma iş makinelerini çalıştırdı. Kentsel dönüşümü sadece depreme dayanıklı konutların inşa edilmesi, yeni ve planlı şehirleşme olarak görmedikleri belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kentsel dönüşüm, Samsun’u sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan da kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak, şehrimize yeni bir vizyon katarak büyütecek bir yatırımdır” dedi.
2021 yılının yatırım yılı olarak ilan eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, hazırlanan çok sayıda projeyi hayata geçirmek için düğmeye bastı. Samsun’u yatay mimariyle modern ve planlı kentleşmede, bölgenin markası haline getirmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, en önemli yatırımları arasında kentsel dönüşüm projeleri yer alıyor. İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm 2.Etap Projesi’nde inşaat çalışmaları bölgede başladı. 23-24 Eylül tarihlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan iki ayrı ihaleyi kazanarak şantiyelerini kuran yüklenici firma, iş makinelerini sahaya sürdü.
Rezerv alanı ilan edilen depreme dayanıklı bin 404 konut ve 37 iş yerinin yapımı eş zamanlı olarak 2022 yılı sonunda tamamlanacak. Ayrıca bölgede 3 bin metrekare büyüklüğünde bir de cami inşa edilecek. Konutların yapımının ardından daire ve iş yerleri sahiplerine teslim edilecek. Geriye kalan konutlar ise başlanacak diğer kentsel dönüşüm projelerinde mağduriyet yaşanmaması adına hak sahipleri için bekletilecek. Toplamda 201 bin 473 metrekarelik alanın üzerinde inşa edilecek projenin 20 bin 897 metrekaresi ise yeşil alan olarak kullanılacak. Projenin tamamlanmasıyla Kıran Mahallesi, ihtiyaç duyulan tüm sosyal donatı unsurlarıyla modern yaşam alanına dönüşecek.

“Bölgenin en büyük yatırımı”
Yeni yılın ilk müjdesini veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kıran mahallesi 2. etap proje inşaatlarının başladığını belirtti. Projenin sözleşme gereği 600 günde bitirileceğini ifade eden Başkan Mustafa Demir, Samsun’daki büyük değişimin startını verdiklerini söyledi. 51 bloğun tamamlanıp daire sahiplerine teslim edilmesiyle bölgenin en büyük kentsel dönüşümünü başarmış olacaklarını dile getiren Başkan Demir, “85, 95, 100, 115, 120, 127 ve 145 metrekare büyüklüğünde 2+1 ve 3+1 daireler olacak. Kıran, kentsel dönüşümde İlkadım’a yeni ve farklı bir vizyon katacak bir projedir. Bundan dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Projeye destek vererek büyük emek harcayan başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere tüm milletvekillerimize ve belediye bürokratlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

“Samsun’a vizyon katacak”
Kentsel dönüşümün Samsun’u hak ettiği çağdaş, modern, planlı ve mutlu insanların yaşadığı bir şehir haline getireceğini vurgulayan Başkan Demir, şunları söyledi:
“Kentsel dönüşümü sadece depreme dayanıklı konutların inşa edilmesi, yeni ve planlı şehirleşme olarak görmüyoruz. Kentsel dönüşüm, Samsun’u sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan da kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak, şehrimize yeni bir vizyon katarak büyütecek bir yatırımdır. İnşallah bunu halkımızla el ele vererek başaracağız.”

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