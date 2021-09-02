Samsun'da boynuna perde ipi dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde boynuna stor perdenin ipi dolanan 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de U.Y. ve N.Y. çiftinin kızları M.E.Y, evde oynadığı sırada stor perdenin ipinin boynuna dolanması sonucu asılı kaldı.

Durumu fark eden anne N.Y, çocuğu ipten kurtararak sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Servis ekibinin evdeki ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız yaşamını yitirdi.

M.E.Y'nin cenazesinin toprağa verilmek üzere Antalya'nın Kumluca ilçesine gönderildiği öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz