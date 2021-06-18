Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda arama yapan ekipler, 20,51 gram sentetik uyuşturucu, 2,15 gram esrar, 51,35 gram metamfetamin, 19,95 toz esrar, 137 kapsül sentetik ecza hapı, 8 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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