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Samsun'da eğitim öğretim yılı öncesinde değerlendirme toplantısı yapıldı

06.09.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Zülkif Dağlı: - "TEKNOFEST'te 135 projenin finale çıkmasını, yürütülen çalışmaların güzel bir yansıması olarak görüyoruz. Bu, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza olan güvenin de bir kez daha tazelenmesine vesile oldu"

Samsun'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Zülkif Dağlı başkanlığında vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla valilikte düzenlenen toplantıda, il genelindeki okullarda yürütülen hazırlıklar ile okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ve okul servis araçlarının denetimine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Dağlı, burada yaptığı konuşmada, Samsun'un TEKNOFEST KARADENİZ'e başarı şekilde ev sahipliği yaptığını söyledi.

Samsun'dan 35 bin projenin TEKNOFEST'te yarıştığını belirten Dağlı, "TEKNOFEST'te 135 projenin finale çıkmasını, yürütülen çalışmaların güzel bir yansıması olarak görüyoruz. Bu, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza olan güvenin de bir kez daha tazelenmesine vesile oldu." ifadesini kullandı.

Samsun'un toplamda 60 bine yakın öğrenciye sahip iki üniversite ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarında eğitim öğretim gören 270 bini aşkın öğrencisiyle öğrenci kenti olduğuna işaret eden Dağlı, şehir genelinde 14 yeni okul inşaatının yanı sıra bazı okullarda güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Dağlı, tamamlanan eğitim yatırımlarıyla ilköğretim ve ortaöğretimde derslik başına öğrenci sayısının 20'nin altına düşmesinin sağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Okullardaki fiziksel şartların iyileştirilmesiyle öğrencilerimizin akademik, sosyal, sportif, sanatsal gibi alanlarda başarısının artmasına ve öğretmenlerin de daha verimli çalışmalarına katkı sağlanacaktır. Okul ve okul çevrelerinde güvenliği sağlayarak yavrularımızı her türlü olumsuzluktan korumak için gayret göstermeye devam edeceğiz. Eğitim öğretimin huzur ve güven içinde sürdürülebilmesi için ilgili tüm kurumların titizlikle yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda güvenlik tedbirlerini daha da artırılacak ve okul servisleri ile kantinlerin de daha sıkı denetimini yapacağız."

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