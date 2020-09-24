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Samsun’da ehliyet ve kimlik kartı birleştirme işlemleri başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 24.09.2020 16:57 | Son Güncelleme

İlkadım İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından ehliyet ve kimliğini birleştirmek isteyen vatandaşların bu işlemi yalnızca yeni tip ehliyet ve yeni tip kimlik kartı ile yapabilecekleri konusunda vatandaşa uyarı yapıldı.Samsun’da nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi bilgilerinin kimlik kartlarının çipine yazılmasına yönelik uygulamaya başlandı.İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmesi uygulamasına Samsun’daki nüfus müdürlüklerinde de başlandı.

İlkadım İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından ehliyet ve kimliğini birleştirmek isteyen vatandaşların bu işlemi yalnızca yeni tip ehliyet ve yeni tip kimlik kartı ile yapabilecekleri konusunda vatandaşa uyarı yapıldı.
Samsun’da nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi bilgilerinin kimlik kartlarının çipine yazılmasına yönelik uygulamaya başlandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmesi uygulamasına Samsun’daki nüfus müdürlüklerinde de başlandı. Ehliyet ve kimlik kartının birleştirmek isteyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden randevu alarak işlemlerini gerçekleştirdi.
İlkadım İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşların şu konulara dikkat etmesi istendi: “İşlem yeni tip sürücü belgesi ve yeni tip kimlik kartıyla gerçekleştiriliyor. İşlem sırasında yeni tip sürücü belgesinin ibrazı zorunlu. Sürücü belgesini ibraz edemeyen vatandaşların kimlik kartlarına yükleme işlemi yapılmayacak. Uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşların zaman kaybına uğramaması adına bu konuya dikkat etmesi önem arz ediyor. İşlem tamamen ücretsiz olmakla birlikte vatandaşların internet üzerinden ve Alo 199 vasıtasıyla randevu alarak nüfus müdürlüklerine gelmesi gerekiyor.”

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