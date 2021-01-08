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Samsun'da Fındıcak Barajı ile 8 bin 850 dekar tarım arazisi sulanacak

08.01.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Samsun'da Fındıcak Barajı ile 8 bin 850 dekar tarım arazisi sulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Samsun'un Ladik ilçesinde yapımı tamamlanan Fındıcak Barajı ile 8 bin 850 dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğü, Samsun'da yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da bir barajı daha tamamlamanın mutluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ladik Fındıcak Barajı'nda su tutmaya başladıklarını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Daldere köyünün 850 metre güneydoğusundaki Daldere Deresi üzerinde tamamlanan Fındıcak Barajı, temelden 35 metre yüksekliğe ve 3,39 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Barajda depolanacak su ile 8 bin 850 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile milli ekonomiye yıllık 14 milyon 283 bin 130 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Barajımız Samsun'a ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

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