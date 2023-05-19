Samsun'da gençlik merkezi kursiyerleri "19 Mayıs Marşı"nı işaret diliyle okudu

Terme Gençlik Merkezinde işaret dili eğitimi alan kursiyerler, okudukları marşla bayramı kutladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Seyrekli, AA muhabirine, işaret dili atölyelerinde eğitim alan kursiyerlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak adına anlamlı bir etkinliğe imza attığını belirtti.

Seyrekli, "19 Mayıs Marşı'nı işaret diliyle yorumlayan öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Gençlerimize bunu aktarabildiğimiz için çok mutluyuz. Bu çalışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

