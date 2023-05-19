YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da gençlik merkezi kursiyerleri "19 Mayıs Marşı"nı işaret diliyle okudu

Samsun'da gençlik merkezi kursiyerleri "19 Mayıs Marşı"nı işaret diliyle okudu

19.05.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da gençlik merkezi kursiyerleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Marşı"nı işaret diliyle okudu.

Terme Gençlik Merkezinde işaret dili eğitimi alan kursiyerler, okudukları marşla bayramı kutladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Seyrekli, AA muhabirine, işaret dili atölyelerinde eğitim alan kursiyerlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak adına anlamlı bir etkinliğe imza attığını belirtti.

Seyrekli, "19 Mayıs Marşı'nı işaret diliyle yorumlayan öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Gençlerimize bunu aktarabildiğimiz için çok mutluyuz. Bu çalışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun’da alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralıSamsun’da alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı
Kırklareli'nde tırın çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybettiKırklareli'nde tırın çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti
Köyceğiz’de açık havada sinema keyfiKöyceğiz’de açık havada sinema keyfi
Anahtar Kelimeler:
Samsun işaret dili

Samsun Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
03:17
Sabah
05:06
Öğle
12:36
İkindi
16:33
Akşam
19:56
Yatsı
21:38

Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

Yaşam eczanesi
Ayvacik
Gülşah eczanesi
Alacam
Tuna eczanesi
Bafra
Akgenç eczanesi
Bafra
Erturan eczanesi
Ilkadim
Burcu eczanesi
Terme
Serap eczanesi
Canik
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.