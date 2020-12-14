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Samsun'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 435 kişiye para cezası uygulandı

SAMSUN HABERLERİ  | 14.12.2020 12:53 | Son Güncelleme

Samsun'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 435 kişiye para cezası uygulandı

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 435 kişiye para cezası kesildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde uygulanan 11 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kent genelinde denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 435 kişiye 1 milyon 238 bin 585 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulunca birçok karar alınarak uygulandığı vurgulandı.

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