Samsun'da ikinci kattaki evine balkondan girmek isterken düşen kişi yaralandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde ikinci kattaki evine balkondan girmek isterken düşen kişi yaralandı.

Pazar Mahallesi Hacısuyu Sokak'ta yalnız yaşayan Hasan K. (77), ikinci kattaki evinin anahtarını içeride unutunca balkondan girmek istedi. Hasan K, balkona tırmandığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Yaralanan Hasan K, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan K, daha önce de anahtarını içeride unuttuğunu ve balkondan evine girdiğini, aynı şeyi denemek isterken düştüğünü anlattı.

