Samsun'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Samsun'da il genelinde yarın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu ifade edildi.
Açıklamada, 18 Mart Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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