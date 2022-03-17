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Samsun'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

17.03.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Samsun'da il genelinde yarın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 18 Mart Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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kar yağışı Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:12
Sabah
06:37
Öğle
12:48
İkindi
16:09
Akşam
18:50
Yatsı
20:09

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Mart Perşembe

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Ilkadim
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Ilkadim
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