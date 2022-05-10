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Samsun'da kayınvalidesini darbeden damat adliyede

10.05.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kayınvalidesini darbeden damat adliyede

Samsun'un İlkadım ilçesinde kayınvalidesini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayınvalidesi Faide M'yi darbeden Cüneyt İ'nin (38) İlkadım Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye götürüldü.

Sağlık çalışanı üç çocuk annesi Duygu İ'nin boşanma davası açtığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Cüneyt İ, 8 Mayıs Anneler Günü'nde yanında kalan oğlunu bırakmak için eşinin erkek kardeşinin evinin önüne gitmiş, burada karşılaştığı kayınvalidesini darbetmişti. Zanlı gözaltına alınmıştı.

Kavga anı ise apartmanın güvenlik kameralarına yansımıştı.

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