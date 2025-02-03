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  4. Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları 43 gündür devam ediyor

Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları 43 gündür devam ediyor

AA AA
03.02.2025 14:10
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları 43 gündür devam ediyor

Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçılardan Muharrem Sevgili (52) için yürütülen arama çalışmalarına Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve UMKE'den oluşan 6 kişi katılıyor.

Çalışmalara vatandaşlar da karadan destek veriyor.

Bölgede 43 gündür sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında henüz kayıp balıkçıya ait bir ize rastlanılamadı.

OLAY

Costal Limanı'ndan 22 Aralık 2024'te çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen Muharrem Sevgili ile Halil Kayış'ın bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 26 Aralık'ta limandan yaklaşık 1100 metre açıkta 9 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekilmiş, Halil Kayış'ın cesedi ise 27 Aralık'ta gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları 43 gündür devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Samsun Çarşamba

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