YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da komşusunun ölümüne sebep olan kişiye ev hapsi cezası

Samsun'da komşusunun ölümüne sebep olan kişiye ev hapsi cezası

24.04.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesinde 19 yaşındaki komşusunun ölümüne neden olan kişiye ev hapsi cezası verildi.

Yakıntaş Mahallesi'nde dün, elindeki ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu Onur T'nin (19) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan T.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen T.U, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.

Onur Temiz ise Sarıköy Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Bafra ilçesi Yakıntaş Mahallesi'nde dün T.U'nun (66) elinde bulunan ruhsatlı tabanca ateş almış, silahtan çıkan mermi, bu sırada yanında bulunan komşusu Onur T'nin (19) göğsüne isabet etmiş, yakınlarınca Bafra Devlet Hastanesine götürülen Onur T, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. T.U. ise jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da çocuğun ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıSamsun'da çocuğun ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenlendiKahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenlendi
23 Nisan Erzincan’da coşkuyla kutlandı23 Nisan Erzincan’da coşkuyla kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra

Samsun Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:36
Öğle
12:38
İkindi
16:25
Akşam
19:30
Yatsı
21:00

Samsun Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Pazartesi

Saray eczanesi
Terme
Vural eczanesi
Tekkekoy
Kizilay eczanesi
Carsamba
Site eczanesi
Ilkadim
Taflan eczanesi
Atakum
Deva eczanesi
Vezirkopru
Seda eczanesi
Salipazari
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.