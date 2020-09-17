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Samsun’da narkotikten şok uygulama

SAMSUN HABERLERİ  | 17.09.2020 11:15 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisi tarafından Canik ilçesinde şok uygulama yapıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde yapılan şok uygulamalarda ve il genelinde yapılan çalışmalarda, 141 şahıs, 19 araç, 4 iş yeri, 4 park ve 3 metruk bina kontrol etti.

Samsun’da narkotik polisi tarafından Canik ilçesinde şok uygulama yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde yapılan şok uygulamalarda ve il genelinde yapılan çalışmalarda, 141 şahıs, 19 araç, 4 iş yeri, 4 park ve 3 metruk bina kontrol etti. 4 şahıs hakkında pandemi tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı, 2 şahsa çevreye rahatsızlık vermekten idari işlem uygulandı. 4 şahıstan 1,08 gram bonzai, 14 adet sentetik ecza hap elde edildi. Söz konusu şahıslara ’uyuşturucu madde kullanmak’tan işlem yapıldı.

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