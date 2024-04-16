Samsun'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkiinde yabancı plakalı otomobilin beton bariyere çarpması sonucu sürücünün öldüğü kazada ağır yaralanan Orhan Köse (44), tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İlçede 13 Nisan'da Zeki Aydemir (58) idaresindeki W 76374 Z yabancı plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkiinde önce refüje ardından beton bariyere çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ile araçtaki Orhan Köse ağır yaralı olarak Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Aydemir, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Köse ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilmişti.





