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Samsun'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

AA AA
16.04.2024 15:46
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan kişi de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkiinde yabancı plakalı otomobilin beton bariyere çarpması sonucu sürücünün öldüğü kazada ağır yaralanan Orhan Köse (44), tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İlçede 13 Nisan'da Zeki Aydemir (58) idaresindeki W 76374 Z yabancı plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkiinde önce refüje ardından beton bariyere çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ile araçtaki Orhan Köse ağır yaralı olarak Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Aydemir, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Köse ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun Çarşamba

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