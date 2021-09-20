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Samsun'da sağlık kuruluşlarının koronavirüs atıkları elektrik enerjisine dönüşüyor

20.09.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sağlık kuruluşlarının koronavirüs atıkları elektrik enerjisine dönüşüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde mikroplarından arındırılan, sağlık kuruluşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullandıkları tıbbi atıklar elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca salgın hastaneleri başta olmak üzere Samsun genelinde faaliyet gösteren 500 sözleşmeli sağlık kuruluşunun tıbbi atıklarının toplanarak bertaraf edildiği belirtildi.

Koronavirüs testleri ve hastaların tedavisinde kullanılan tıbbi malzemelerin bulunduğu poşetlenmiş atıkları özel araçlarla toplayan ekiplerin, katı atık düzenli depolama sahası içinde yer alan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'ne getirdiği aktarılan açıklamada, "Tıbbi atıkları toplayan araçlar her tur sonunda steril hale getiriliyor, tesis işletme ve ofis kısımları da günlük 2 defa sterilizasyon işlemine tabi tutularak dezenfekte ediliyor. Koronavirüs sürecinden bugüne kadar 3 tıbbi atık aracı günde 4 kez tıbbi atık toplamak için yola çıkıyor." ifadesine yer verildi.

- Bir saatte bir ton tıbbi atık bertaraf ediliyor

Açıklama görüşüne yer verilen Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi sorumlusu Yağmur Şafak Erarslan, tıbbi atıkların çok riskli bir grupta yer aldığı için salgın ile birlikte daha fazla önem arz ettiğini vurguladı.

İnsanların tıbbi atıklar konusundaki riskleri daha net gördüğünü, farkındalığın arttığını belirten Erarslan, şunları kaydetti:

"Toplama ve imha çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Tıbbi atıklar, sağlık kuruluşlarının depolarından radyasyon ve metal dedektörü ile kontrolü yapıldıktan sonra lisanslı araçlarla tesise getiriliyor. Ardından özel yanmaz poşetler geçirilmiş olan konteynerlere boşaltılıyor ve soğuk hava deposuna alınıyor. Doldurulan konteynerler yatay tasarlanmış olan otoklav cihazında 30 dakika boyunca 136 derecelik sıcak basınca tabi tutularak mikroplarından arındırılıyor. Otoklavdan çıkarılan tıbbi atıklar kırıcıda parçalanarak hacimsel olarak küçültülüyor ve evsel atık haline getiriliyor. Ardından da Büyükşehir Belediyesine ait katı atık düzenli depolama alanında bertaraf edilerek, elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Tesiste her işlem 1 saat sürerken, bu sürede 1 ton tıbbi atık bertaraf ediliyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Türkiye'nin en modern ve donanımlı tesisleri arasında yer alan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde insan sağlığına zarar vermeyecek şeklide, Türkiye'de koronavirüs vakasının ilk görüldüğü 11 Mart 2020 yılından bu yana 3 bin 700 ton tıbbi atığı bertaraf ettiklerini bildirdi.

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