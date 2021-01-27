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Samsun'da sahte alkol ve faturasız ürün operasyonu: 6 gözaltı

27.01.2021 17:59 | Son Güncelleme:
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Samsun'da sahte alkol ve faturasız ürün operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da sahte alkol ve faturasız ürün operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da düzenlenen sahte alkol ve faturasız ürün operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sağlıksız ortamlarda üretilen alkollü içkilerin piyasaya sürülebileceğini değerlendirerek kaçak veya faturasız ürün satışının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kent genelinde belirlenen 130 adrese KOM Şubesi, merkez ve dış ilçe emniyet müdürlükleri ile amirliklerine bağlı 54 ekip, 142 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 68 litre etil alkol, 8 litre el yapımı alkol, 17 kaçak telefon, 10 bin 262 cep telefonu aksesuarı, 800 doldurulmuş makaron sigara ile 4 kilogram açık tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

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