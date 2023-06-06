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Samsun’da sel ve heyelanla mücadele

06.06.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Büyükşehir Belediyesi, etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışa bağlı olarak meydana gelen taşkın ve toprak kayması olaylarına hızlı müdahalesini sürdürüyor.

Samsun’da sel ve heyelanla mücadele

Terme, Ayvacık, Salıpazarı bölgesinde akarsuların taşkın riskine karşı ekiplerin dere yataklarında ve köprü çevrelerindeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Ayrıca toprak kayması nedeniyle 5 ilçede kapanan toplam 17 mahalle yolunun açılması için ekipler çalışmalara devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bir yandan yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken bir yandan da devam eden olaylara müdahale ediyor. Şiddetli sağanak yağmur kentin doğu tarafındaki ilçelerde etkisini sürdürmeye devam ederken ekipler gece-gündüz sahada çalışma yürütüyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte Salıpazarı ilçesine metrekareye 231,2 kilo, Ayvacık ilçesinde 181 kilo, Terme ilçesinde ise 137,3 kilo yağış düşerken Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede teyakkuz halinde çalışmaya devam ediyor.

AKARSU YATAKLARINDA KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

Terme, Ayvacık, Salıpazarı ve Çarşamba’nın kırsal bölgelerdeki mahallelerde de yaşanan su baskını ve taşkın olaylarına Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla müdahale ediyor. Akarsuların yataklarında sel sularının taşıdığı ağaç, kaya, çöp gibi malzemelerin köprü ayaklarında tıkanmaya neden olmaması için iş makineleri ile aralıksız çalışma yapılıyor. Yine itfaiye ekipleri tarafından bu bölgelerde su baskını olan yerlerde binaların giriş ve zemin katlarına dolan sel suları vidanjörler, pompalarla tahliye ediliyor. Ayrıca SASKİ tarafından sel yaşanan bölgelerde vatandaşlara tankerlerle temiz içme suyu ulaştırılıyor.

KAPANAN MAHALLE YOLLARI AÇILIYOR

Öte yandan meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanan Ayvacık’ta 4, Terme’de 4, Bafra’da 3, 19 Mayıs’ta 3, Çarşamba’da 1, Salıpazarı’nda 1 olmak üzere toplam 16 mahalle yolunu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hızla müdahale edilerek açılmaya başlandı. Devam eden etkili yağmur çalışmaları zorlaştırırken ekipler, güvenli ulaşım sağlamak için büyük gayret gösteriyor.

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