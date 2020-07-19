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Samsun’da silahlı kavga: 2 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 19.07.2020 19:22 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Karlı Mahallesi’nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yol vermeme tartışmasında R.G.

Samsun’un Alaçam ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karlı Mahallesi’nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yol vermeme tartışmasında R.G. isimli şahıs tartıştığı V.T. ve Ü.Ş.T’ ya tüfekle ateş etti. Açılan ateş suçu R.G ve Ü.Ş.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası şüpheli R.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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