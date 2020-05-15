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Samsun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

SAMSUN HABERLERİ  | 15.05.2020 03:33 | Son Güncelleme

Samsun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan T. (37) ile arkadaşı Taner T. (26), ziyaret için Pazar Mahallesi'ndeki ganyan bayisi sahibi Ümit B'nin iş yerine gitti.

Sigara içmek için dışarı çıkan Taner T. ve Sinan T. ile yanlarına gelen Burak G. (29) ve bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan T. pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Sinan T, 112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan Taner T. gözaltına alındı, Burak G. ile diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, aynı sokakta bulunan berbere maskeli motosikletli tarafından ateş açıldığı, iş yerinin camlarının kırıldığı öğrenildi.

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