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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 26.11.2020 16:48 | Son Güncelleme

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 106 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Grup Amirliği ekipleri, ilçede "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlçedeki bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 106 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 410 lira ele geçirdi.

İş yerindeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

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