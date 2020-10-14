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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 14.10.2020 11:23 | Son Güncelleme

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde müşterek hareket ederek uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen B.A. ve U.İ'nin ikametlerinde arama yapan ekipler, 1 kilogram esrar ele geçirdi, şüpheliler gözaltına alındı.

Uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen İ.Ö, A.V. ve O.G'nin bulunduğu aracı da takibe alen ekipler, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde durdurdukları araçta 1 kilo 273 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

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