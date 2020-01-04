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  4. Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 04.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucu Yaycılar Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

Varillerin içine gizlenmiş 6 kilo 503 gram kubar esrar ile ruhsatsız tüfek ele geçirilen operasyonda, O.A. (22), H.K. (73), C.K. (73), C.K. (25), M.K. (24) ve Y.K. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından O.A, serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

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Çarşamba esrar operasyonu Samsun Uyuşturucu Operasyonu

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