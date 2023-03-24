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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

24.03.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da jandarma ekiplerinin takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1’i yabancı uyruklu 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yaklaşık 3 ay süren takip sonucu operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, E.Ş. ve B.K. ile Suriye uyruklu K.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslarla birlikte bir miktar esrar ve metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi bugün Bafra Adliyesine sevk edildi. E.Ş. ve yabancı uyruklu K.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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