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Samsun’da uyuşturucuya geçit yok

SAMSUN HABERLERİ  | 22.05.2020 21:04 | Son Güncelleme

Samsun’da yapılan şok uygulamalarda 2 bin 267 kişiye GBT sorgusu yapıldı.

Samsun’da yapılan şok uygulamalarda 2 bin 267 kişiye GBT sorgusu yapıldı. 950 araç ve 94 iş yerinde yapılan kontrollerle uyuşturucuya geçit verilmedi.
21 Mayıs günü saat 08.00 ile 22 Mayıs günü saat 08.00 arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, merkez ilçe emniyet müdürlükleri ve devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar yapıldı.
2 bin 267 şahsın GBT sorgusu yapıldı. 11 aranan şahıs tespit edildi. 1 şahıs gözaltına alındı. 82 şahsa adli idari işlem yapıldı. 950 araç ve 94 iş yeri kontrol edildi. 1 adet tabanca, 4 adet mermi, 2 adet kesici/delici alet, 0,73 gram sentetik kannabinoid, 57 kök kenevir bitkisi, 12 adet ekstazi hap, 21 adet sentetik ecza maddeleri ele geçirildi.

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