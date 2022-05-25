Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli ve Bisikletli Timler Bürosu ekipleri, şüphe üzerine M.C.yi durdurdu.

Şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 3 paket halinde 43,10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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