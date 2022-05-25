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Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

25.05.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli ve Bisikletli Timler Bürosu ekipleri, şüphe üzerine M.C.yi durdurdu.

Şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 3 paket halinde 43,10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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