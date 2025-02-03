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  4. Samsun'da yunus ekipleri şehit polisin kızını okuluna götürdü

Samsun'da yunus ekipleri şehit polisin kızını okuluna götürdü

AA AA
03.02.2025 14:07
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Samsun'da yunus ekipleri, şehit polis memuru Atakan Arslan'ın kızı Eylül Asel'i okuluna bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli yunus ekipleri, yarıyıl tatilinin ardından okulların açıldığı ilk gün bir sürpriz yaptı.

Şehit kızı Eylül Asel Arslan'ı evinden alan yunus ekipleri, ekip otosuyla öğrenciyi okuluna götürdü. Eylül Asel'e motorize ekipler de eşlik etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü bu anların kaydedildiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda, "Şehidimiz polis memuru Atakan Arslan'ın emaneti Eylül Asel kızımızı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminin ilk gününde, yunus ekiplerimizle evinden alarak kortej eşliğinde öğrenim gördüğü okuluna bıraktık. Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet dileriz. Ayrıca 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar döneminde tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Samsun

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