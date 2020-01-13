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  4. Samsun’dan kutsal topraklara 1685 hacı adayı gidecek

Samsun’dan kutsal topraklara 1685 hacı adayı gidecek

SAMSUN HABERLERİ  | 13.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

Samsun’dan bu yıl 1685 hacı adayı, hac ibadetini yerine getirmek için kesin kayıt hakkı kazandı.Samsun İl Müftülüğü tarafından hacı adaylarına 2020 yılı için hac kesin kayıtlarının başladığı ve 24 Ocak 2020 tarihine kadar devam edeceğinin duyurusu yapıldı.

Samsun’dan bu yıl 1685 hacı adayı, hac ibadetini yerine getirmek için kesin kayıt hakkı kazandı.
Samsun İl Müftülüğü tarafından hacı adaylarına 2020 yılı için hac kesin kayıtlarının başladığı ve 24 Ocak 2020 tarihine kadar devam edeceğinin duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda asıl kayıt hakkından vazgeçen olması durumunda ise hac kura sıralamasındaki listede bulunanlar için kayıtların 30 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında olacağı ve hacı adaylarının sıralarını e-devlet üzerinden takip edebileceği bilgisi verildi.
Türkiye genelinde 2 milyon 213 bin 835 vatandaşın, Samsun il genelinde ise 51 bin 115 kişinin ön kayıt yaptırıp sıra beklediği, 9 Ocak 2020’de Diyanet İşleri Başkanlığında internet ortamında yapılan kura çekiminde Türkiye’de yaklaşık 83 bin vatandaşın, Samsun’da ise 1685 hacı adayının kesin kayıt hakkı kazandığı bilgisi de duyuruda yer aldı.
Hac ile ilgili faaliyetler hakkında yapılan bilgilendirmede kesin kayıt işleminin vatandaşların e-devlet üzerinde alacakları hac kesin kayıt belgesi ile il müftülüklerine giderek oda ve hava limanı tercihini yapması ve sonrasında kesin kayıt tarihleri arasında kendilerine uyan ödeme yöntemi ile Diyanet İşleri Başkanlığının bankalardaki hesaplarına hac ücretini yatırıp tekrar müftülüğe gelerek dekontlarını verip ilgili formları imzalaması ile gerçekleşeceği belirtildi. Acentelere kayıt yaptıracak vatandaşlar içinse Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen hesaplara acente ismi belirterek ödeme yapılması gerektiği duyuruldu.
Kesin kayıt işlemleri sonrasında Samsun İl Müftülüğü Hac ve Umre Şubesi tarafından hacı adaylarına 23 mart 12 haziran tarihleri arasında 8 ders 15 saat olarak hac hazırlık kursları verileceği, eğitimlerde uygulamalı hac ibadetinin yapılışı ve nelere dikkat edilmesi gerektiğinin tecrübeli müftülerce anlatılacağı belirtildi. Hacı adaylarına bu eğitimlerde ayrıca bilgilendirici kitap, broşür ve CD’lerin de sağlanacağı ve görevli liste ve kafileler belli olduktan sonra tanışma ve bilgilendirme toplantılarının yapılacağı bilgisi yer aldı.
Duyuruda ayrıca bu yıl Samsun’dan hac ibadetini yerine getirmek için gidecek 1685 hacı adayının hac çıkışlarının 22 Haziran- 25 Temmuz tarihleri arasında, dönüşlerinin ise 6 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğine yer verildi.

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