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Samsung Electronics Newsroom Türkiye’de de açılıyor

14.09.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni haber merkeziyle birlikte Samsung Newsroom'un küresel erişimi 18 dile ve 51 ülkeye ulaşıyor

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, yerel medya ve tüketicilere yönelik Samsung’un resmi haber kaynağı olarak hizmet verecek olan Samsung Türkiye Newsroom’un açıldığını duyurdu.

Samsung açıklamasına göre, çevrim içi yayın yapacak olan Newsroom, yeni ürün bilgilendirmeleri ve haber içerikleri, röportajlar, basın bültenleri gibi medya içerikleri sunacak.

Samsung Türkiye Newsroom, Samsung'un küresel haber merkezini model alıyor. Türkçe dilinde yayın yapacak olan platform, şirketin en yeni ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi sunmanın yanında, Türkiye'deki girişimler, iş birlikleri, kurumsal vatandaşlık projeleri ve diğer faaliyetler gibi yereldeki hedef kitlesine özel içerikler de yayınlayacak.

Samsung'un hayata geçirdiği bu yeni haber merkezi, dünya çapında açılan 39'uncu Samsung Newsroom olacak.

Yeni haber merkeziyle birlikte Samsung Newsroom'un küresel erişimi 18 dile ve 51 ülkeye ulaşıyor.

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