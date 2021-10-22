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Samsung’un Eğlence Modu, yeni AR filtreleriyle öne çıkıyor

22.10.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’un Eğlence Modu, yeni AR filtreleriyle öne çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Samsung'un Eğlence Modu’ndaki AR filtrelerini Galaxy Kamera uygulamasında yerleşik hale getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak bu yılın başında Galaxy A Serisi cihazlarda piyasaya sürülen Samsung'un sevilen Eğlence Modu, Snapchat'in gerçekliğe yeni biçimler kazandıran AR filtrelerini Galaxy Kamera uygulamasında yerleşik hale getirdi. Söz konusu özellik aynı zamanda Snapchat'in en yeni 3D tam boyut izleme teknolojisinin kullanıldığı eğlenceli ve ilginç hareketli öğeleri içerecek şekilde geliştirilerek, Ultra Geniş merceklere uyum sağlamak üzere optimize edildi.

Bu sayede kullanıcılar, kendilerini sosyal medyada öne çıkaran filtreler ile gönderiler yayınlayabiliyor. Daha fazla kullanıcının kendini ifade etmesi ve daha iyi fotoğraf ve videolar oluşturabilmesi için Eğlence Modu artık Galaxy M serisi cihazlarda da kullanılabilecek.

Samsung, son olarak ünlü K-Pop sanatçısı ve şarkıcı-söz yazarı BIBI ile yaptığı iş birliğiyle, BIBI’nin “The Weekend” parçası için çektiği en son müzik videosunda da kullandığı Snapchat AR Fashion Filtrelerini Eğlence Moduna ekledi.

Dijital moda tasarımcıları Ines Alpha, Adiella Bachshe, Taşkın Göç, Aliina Kauranne, Gwen Kim ve Linxi Zhu ise yeni ve göz alıcı AR görünümleri tasarladı. Artık kullanıcılar BIBI'nin en güzel kombinlerini sanal olarak deneyebilecek ve en sevdikleri kombinleri sosyal mecralarda paylaşabilecek.

Kullanıcılar, Eğlence Modundaki BIBI kombinleriyle fotoğraflarını ve kliplerini süslerken içlerindeki moda ikonlarını da ortaya çıkarabilecek.

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