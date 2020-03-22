YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsunlu kardeşlerden ‘evde kal’ desteği

Samsunlu kardeşlerden ‘evde kal’ desteği

SAMSUN HABERLERİ  | 22.03.2020 18:40 | Son Güncelleme

Samsun’da iki kardeşin ‘evde kal’ desteği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medyada paylaşıldı.Kardeşlerin yazdığı mesajda, “Bizim annemiz sağlıkçı babamız asker.

Samsunlu kardeşlerden ‘evde kal’ desteği

Samsun’da iki kardeşin ‘evde kal’ desteği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Kardeşlerin yazdığı mesajda, “Bizim annemiz sağlıkçı babamız asker. İkisi de çalışıyor. İzinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın” ifadeleri yer aldı. Bakan Koca kardeşlerin verdiği bu mesajı, “Bu mesaj Samsun’dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik” sözleriyle insanlara sundu.
Kardeşlerin verdiği destek binlerce beğeni alarak insanların ilgisini çekti.

Samsunlu kardeşlerden ‘evde kal’ desteği

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

Aliağa’daki tüm mahalleler dezenfekte ediliyor

Aliağa’daki tüm mahalleler dezenfekte ediliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mesire ve piknik alanlarını kapattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mesire ve piknik alanlarını kapattı

Malatya’da Belediye şirketlerinde yaşlı alarmı

Malatya’da Belediye şirketlerinde yaşlı alarmı

Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Samsun Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:02
Sabah
06:28
Öğle
12:47
İkindi
16:12
Akşam
18:56
Yatsı
20:16

Samsun Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Doğa Eczanesi
Ilkadim
Dokuz Eylül Eczanesi
Ilkadim
Kahvecioğlu Eczanesi
Ilkadim
Alp Eczanesi
Atakum
Cankor Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Samsun’da polisten kaçarken yanan araçtaki uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Samsun’da polisten kaçarken yanan araçtaki uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

Metafor Karikatür Sergisi Açıldı

Metafor Karikatür Sergisi Açıldı

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.