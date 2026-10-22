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Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Samsunspor ile Amed Sportif Faaliyetler, karşı karşıya geliyor. İki takımın son durumu maç öncesinde dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig
Samsunspor
Cumartesi 19:00
24.10.2026
Amed Sportif Faaliyetler
Stadyum: Samsun Yeni 19 Mayıs Yayın: beIN Sports

Samsunspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 24 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla Samsun Yeni 19 Mayıs sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Samsunspor, son 5 maçında mağlubiyet yaşadı; Amed Sportif Faaliyetler ise son 5 maçından 3 galibiyetle ayrıldı. İki takımın puan durumu, zorlu bir mücadeleye işaret ediyor.

Lig Durumu

Samsunspor

17. Trendyol Süper Lig
O
8
G
1
B
1
M
6
P
4
7
Attığı Gol
19
Yediği Gol
-12
Averaj

Amed Sportif Faaliyetler

2. Trendyol Süper Lig
O
8
G
5
B
2
M
1
P
17
18
Attığı Gol
9
Yediği Gol
+9
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Samsunspor 7 / 19
Amed Sportif Faaliyetler 18 / 9

İç Saha / Deplasman Performansı

Samsunspor İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
0 / 1 / 3
Gol
4 – 13
Amed Sportif Faaliyetler Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 2 / 1
Gol
4 – 6

Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 14 gol yedi. Ligde 4 puanla 17. sırada.

Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 13 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 17 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Samsunspor M M M M M

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Kasımpaşa 4-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig M
  • 10.10.2026 Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M
  • 20.09.2026 Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig M
  • 12.09.2026 Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M
  • 06.09.2026 Kocaelispor 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig M
Amed Sportif Faaliyetler G B G G B

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig G
  • 10.10.2026 Gençlerbirliği 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B
  • 20.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G
  • 13.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G
  • 06.09.2026 Kasımpaşa 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B

Samsunspor, son 5 maçını kaybetti.

Maç öncesi değerlendirme

Samsunspor, ligde 8 maçta yalnızca 4 puan toplayarak 17. sırada yer alırken, Amed Sportif Faaliyetler 2. sırada 17 puana sahip. Amed, rakibine göre 13 puan önde ve hücumda 11 gol fazlası bulunuyor.

Eksik Oyuncular

Samsunspor

4 eksik
Jaures Assoumou Sakat Arka Adalesinden Sakat
Fatih Kaya Sakat Kaburgasında Kırık
Celil Yüksel Sakat Kalçasından Sakat
Emre Kılınç Şüpheli

Amed Sportif Faaliyetler

3 eksik
Lumbardh Dellova Şüpheli
Yira Sor Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Muhammed Hasan Yıldırım Sakat Kas Sakatlığı

Samsunspor kadrosunda Jaures Assoumou (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Fatih Kaya (Sakat - Kaburgasında Kırık), Celil Yüksel (Sakat - Kalçasından Sakat) ve Emre Kılınç (Şüpheli) yer almıyor.

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Lumbardh Dellova (Şüpheli), Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Muhammed Hasan Yıldırım (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Emre Kılınç Samsunspor 1 Gol 1 Asist
Fatih Kaya Samsunspor 1 Gol 1 Asist
Josafat Mendes Samsunspor 1 Gol 1 Asist
Saikuba Jarju Samsunspor 0 Gol 2 Asist
Gift Orban Gift Orban Amed Sportif Faaliyetler 7 Gol 2 Asist
Dia Saba Dia Saba Amed Sportif Faaliyetler 4 Gol 1 Asist
Furkan Soyalp Furkan Soyalp Amed Sportif Faaliyetler 1 Gol 1 Asist
Ermal Krasniqi Ermal Krasniqi Amed Sportif Faaliyetler 0 Gol 2 Asist

Samsunspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Emre Kılınç, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Saikuba Jarju. Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Gift Orban, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ermal Krasniqi.

Sıkça Sorulan Sorular
Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman?

24 Ekim 2026.

Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı saat kaçta?

19:00.

Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı hangi kanalda?

beIN Sports.

Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler maçında hangi oyuncular eksik?

Samsunspor'da Jaures Assoumou, Fatih Kaya, Celil Yüksel ve Emre Kılınç, Amed Sportif Faaliyetler'de Lumbardh Dellova, Yira Sor ve Muhammed Hasan Yıldırım eksik.

Samsunspor ve Amed Sportif Faaliyetler'in ligde kaç puanı var?

Samsunspor 4 puanla 17. sırada, Amed Sportif Faaliyetler ise 17 puanla 2. sırada.

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Anahtar Kelimeler:
Samsunspor
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