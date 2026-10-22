Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Samsunspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 24 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla Samsun Yeni 19 Mayıs sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Samsunspor, son 5 maçında mağlubiyet yaşadı; Amed Sportif Faaliyetler ise son 5 maçından 3 galibiyetle ayrıldı. İki takımın puan durumu, zorlu bir mücadeleye işaret ediyor.
Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 14 gol yedi. Ligde 4 puanla 17. sırada.
Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 13 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 17 puanla 2. sırada.
Samsunspor, son 5 maçını kaybetti.
Samsunspor, ligde 8 maçta yalnızca 4 puan toplayarak 17. sırada yer alırken, Amed Sportif Faaliyetler 2. sırada 17 puana sahip. Amed, rakibine göre 13 puan önde ve hücumda 11 gol fazlası bulunuyor.
Samsunspor kadrosunda Jaures Assoumou (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Fatih Kaya (Sakat - Kaburgasında Kırık), Celil Yüksel (Sakat - Kalçasından Sakat) ve Emre Kılınç (Şüpheli) yer almıyor.
Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Lumbardh Dellova (Şüpheli), Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Muhammed Hasan Yıldırım (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
Samsunspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Emre Kılınç, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Saikuba Jarju. Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Gift Orban, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ermal Krasniqi.
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