Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Samsunspor Cumartesi 19:00 Amed Sportif Faaliyetler

Samsunspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 24 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla Samsun Yeni 19 Mayıs sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Samsunspor, son 5 maçında mağlubiyet yaşadı; Amed Sportif Faaliyetler ise son 5 maçından 3 galibiyetle ayrıldı. İki takımın puan durumu, zorlu bir mücadeleye işaret ediyor.

Lig Durumu Samsunspor 17. Trendyol Süper Lig O 8 G 1 B 1 M 6 P 4 7 Attığı Gol 19 Yediği Gol -12 Averaj Amed Sportif Faaliyetler 2. Trendyol Süper Lig O 8 G 5 B 2 M 1 P 17 18 Attığı Gol 9 Yediği Gol +9 Averaj Gol Durumu (Toplam) Samsunspor 7 / 19 Amed Sportif Faaliyetler 18 / 9 İç Saha / Deplasman Performansı S Samsunspor İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 0 / 1 / 3 Gol 4 – 13 AS Amed Sportif Faaliyetler Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 2 / 1 Gol 4 – 6

Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 14 gol yedi. Ligde 4 puanla 17. sırada.

Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 13 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 17 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Samsunspor M M M M M tüm kulvarlar Kasımpaşa 4-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M

Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M

Kocaelispor 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig M Amed Sportif Faaliyetler G B G G B tüm kulvarlar Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig G

Gençlerbirliği 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B

Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G

Kasımpaşa 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B

Samsunspor, son 5 maçını kaybetti.

Maç öncesi değerlendirme

Samsunspor, ligde 8 maçta yalnızca 4 puan toplayarak 17. sırada yer alırken, Amed Sportif Faaliyetler 2. sırada 17 puana sahip. Amed, rakibine göre 13 puan önde ve hücumda 11 gol fazlası bulunuyor.

Eksik Oyuncular Samsunspor 4 eksik Jaures Assoumou Fatih Kaya Celil Yüksel Emre Kılınç Amed Sportif Faaliyetler 3 eksik Lumbardh Dellova Yira Sor Muhammed Hasan Yıldırım

Samsunspor kadrosunda Jaures Assoumou (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Fatih Kaya (Sakat - Kaburgasında Kırık), Celil Yüksel (Sakat - Kalçasından Sakat) ve Emre Kılınç (Şüpheli) yer almıyor.

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Lumbardh Dellova (Şüpheli), Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Muhammed Hasan Yıldırım (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Emre Kılınç Samsunspor 1 Gol 1 Asist Fatih Kaya Samsunspor 1 Gol 1 Asist Josafat Mendes Samsunspor 1 Gol 1 Asist Saikuba Jarju Samsunspor 0 Gol 2 Asist Gift Orban Amed Sportif Faaliyetler 7 Gol 2 Asist Dia Saba Amed Sportif Faaliyetler 4 Gol 1 Asist Furkan Soyalp Amed Sportif Faaliyetler 1 Gol 1 Asist Ermal Krasniqi Amed Sportif Faaliyetler 0 Gol 2 Asist

Samsunspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Emre Kılınç, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Saikuba Jarju. Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Gift Orban, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ermal Krasniqi.