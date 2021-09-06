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Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

06.09.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Gineli golcü oyuncu Elhadj Abdourahamane Bah'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Academie Sainte Marie forması giyen Gineli golcü oyuncu Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaşma vardığı bildirildi.

20 yaşındaki forvetin 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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