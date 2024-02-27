Samsun’un İlkadım ilçesinin nüfusu 22 ilin nüfusundan fazla

Bu rakam ile Samsun Türkiye’deki en kalabalık 16’ncı şehir olma özelliği taşıyor. Samsun’un en kalabalık ilçesi olan İlkadım’da ise 322 bin 228 kişi ikamet ediyor. İlkadım da bu nüfus yoğunluğu ile Türkiye’de il statüsü kazanan 22 ilden nüfus bakımından daha kalabalık olma özelliği taşıyor.

İlkadım’dan daha az nüfusun olduğu iller sırasıyla Bayburt (86 bin 47 kişi), Tunceli (89 bin 317 kişi), Ardahan (92 bin 819 kişi), Gümüşhane (148 bin 539 kişi), Kilis (155 bin 179 kişi), Artvin (172 bin 356 kişi), Çankırı (205 bin 501 kişi), Bartın (207 bin 238 kişi), Iğdır (209 bin 738 kişi), Bilecik (228 bin 58 kişi), Sinop (229 bin 716 kişi), Erzincan (243 bin 399 kişi), Kırşehir (247 bin 179 kişi), Karabük (255 bin 242 kişi), Karaman (263 bin 960 kişi), Burdur (277 bin 452 kişi), Kars (278 bin 335 kişi), Bingöl (285 bin 655 kişi), Kırıkkale (285 bin 744 kişi), Hakkari (287 bin 625 kişi), Yalova (304 bin 780 kişi) ve Nevşehir (315 bin 994 kişi).

2022’de 333 bin 518 olan İlkadım’ın nüfusu 2023’te 322 bin 228’e geriledi.

