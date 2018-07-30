SPOR

Samuel Eto'o Ligue 1'e transfer olmak istiyor!

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 30.07.2018 21:43 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor'un yollarını ayırmayı düşündüğü Samuel Eto'o'ya Avrupa'nun önemli takımlarından birinin talip olduğu öne sürüldü.

Samuel Eto'o Ligue 1'e transfer olmak istiyor!

Yüksek maaşı nedeniyle Atiker Konyaspor'un yollarını ayırmayı düşündüğü Samuel Eto'o hakkında Fransız basını bomba bir iddiada bulundu.

Son olarak teknik direktör Rıza Çalımbay'ın “Eto’o’nun problemi var. Maddi açıdan aldığı ücret takımdaki dengeyi bozuyor. Yönetim de bu duruma sıcak bakmıyor." şeklindeki açıklamalarından sonra Kamerunlu golcüye bir Fransız kulübünün talip olduğu öne sürüldü.

37 yaşındaki oyuncuya çok yakın olduğu belirtilen bir kaynak, Fransa'da yayım yapan Foot Mercato adlı internet sitesine konuşurken yıldız isimle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Samuel, yeni bir maceraya atılmak istiyor. Şu an Avrupa'da hiç forma giymediği iki lig var: Bundesliga ve Ligue 1. Özellikle Fransızca biliyor olmasından ötürü önceliği doğal olarak Ligue 1. Şu anda Ligue 1'den bir takımla menajeri görüşme hâlinde. Bir başka takım da kilo vermesi durumunda Eto'o'yu transfer edebileceklerini söyledi."

(Fanatik)

PARTNERNişantaşı’nda el eleNişantaşı’nda el ele
Atiker Konyaspor 1 - 0 Ajax (Hazırlık maçı)Atiker Konyaspor 1 - 0 Ajax (Hazırlık maçı)
Atiker Konyaspor Marko Jevtovic'i kadrosuna kattıAtiker Konyaspor Marko Jevtovic'i kadrosuna kattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor samuel eto'o ligue 1

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Anderson, Adana Demirspor'da

Anderson, Adana Demirspor'da

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Tarık Çamdal ve Sercan Yıldırım gündemimizde yok

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Tarık Çamdal ve Sercan Yıldırım gündemimizde yok

Deportivo Ozan Tufan'ı kiralamak istiyor!

Deportivo Ozan Tufan'ı kiralamak istiyor!

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in gözü Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena'da

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in gözü Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena'da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samuel Eto'o Ligue 1'e transfer olmak istiyor!

Samuel Eto'o Ligue 1'e transfer olmak istiyor!

Atiker Konyaspor 1 - 0 Ajax (Hazırlık maçı)

Atiker Konyaspor 1 - 0 Ajax (Hazırlık maçı)

Atiker Konyaspor Marko Jevtovic'i kadrosuna kattı

Atiker Konyaspor Marko Jevtovic'i kadrosuna kattı

Ertuğrul Taşkıran'ın değeri 50 bin euroya düştü!

Ertuğrul Taşkıran'ın değeri 50 bin euroya düştü!

Atiker Konyaspor sol bek Yevhen Opanasenko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Atiker Konyaspor sol bek Yevhen Opanasenko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.