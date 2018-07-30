Samuel Eto'o Ligue 1'e transfer olmak istiyor!

Yüksek maaşı nedeniyle Atiker Konyaspor'un yollarını ayırmayı düşündüğü Samuel Eto'o hakkında Fransız basını bomba bir iddiada bulundu.

Son olarak teknik direktör Rıza Çalımbay'ın “Eto’o’nun problemi var. Maddi açıdan aldığı ücret takımdaki dengeyi bozuyor. Yönetim de bu duruma sıcak bakmıyor." şeklindeki açıklamalarından sonra Kamerunlu golcüye bir Fransız kulübünün talip olduğu öne sürüldü.

37 yaşındaki oyuncuya çok yakın olduğu belirtilen bir kaynak, Fransa'da yayım yapan Foot Mercato adlı internet sitesine konuşurken yıldız isimle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Samuel, yeni bir maceraya atılmak istiyor. Şu an Avrupa'da hiç forma giymediği iki lig var: Bundesliga ve Ligue 1. Özellikle Fransızca biliyor olmasından ötürü önceliği doğal olarak Ligue 1. Şu anda Ligue 1'den bir takımla menajeri görüşme hâlinde. Bir başka takım da kilo vermesi durumunda Eto'o'yu transfer edebileceklerini söyledi."

(Fanatik)

