SAMULAŞ Genel Müdürü Tamgacı: “Araçlarda gezici güvenlik personeli var”

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, pandemi ile birlikte tüm toplu taşıma araçlarında gerekli önlemleri ve tedbirleri aldıklarını ifade ederek, gezici güvenlik personelleri görevlendirdiklerini söyledi.

Pandeminin ilk gününden itibaren tedbirleri en üst seviyeye çıkararak ilgili genelgeler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararları doğrultusunda vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ulaşım sağlamaları adına tüm birim personelleri ile üst seviyede gayret gösterdiklerini dile getiren SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, “Virüsün yayılımını azaltmak için tüm araçlarımızda her seferin tamamlanmasından sonra dezenfektanlar ile temizleyerek bir sonraki sefere hazır hale getiriyoruz. Aynı işlemi gün sonunda da yapıyoruz. Ortak kullanım alanları olan tramvay istasyonlarımızın girişlerinde ve otobüslerde de el dezenfektanları koyduk” dedi.

Yoğun saatlerde ek seferler konuldu

İstasyonlarda bulunan güvenlik personelleri ve otobüs sürücülerinin maskesiz yolculuğa izin verilmediğini ifade eden Tamgacı, “Maskesiz yolcularımıza maske dağıtımı ve yolcularımızın ateş ölçümleri yapılmaktadır. Sefer aralıkları yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu saat dilimlerinde daha sık olacak şekilde planlanıyor, gerekli durumlarda ek seferler ile yoğunluğun oluşumu en aza indiriliyor” ifadelerini kullandı.