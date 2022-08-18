Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bucak'ta Kapalı Pazar Kompleksi'nin açılışında konuştu:

BURDUR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Birileri bakıyorsunuz büyükşehir belediye başkanı olmuşlar, kar yağıyor balık yemeğe gidiyor, sel oluyor tatile gidiyor. Ben buradan şu çağrıyı yapayım, belediyecilik nasıl yapılır, gönül belediyeciliği nasıl yapılır, eğer görmek isteyen varsa o koca koca büyükşehir belediye başkanları gelsinler, Bucak'ta belediyeciliği öğrensinler." dedi.

Varank, Burdur'un Bucak ilçesinde Kapalı Pazar Kompleksi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşa hizmet için çabaladıklarını, 20 yıldır ülkede taş üstüne taş koymanın mücadelesini yürüttüklerini söyledi.

Kapalı Pazar Kompleksi'nde hem pazar esnafının hem de alışverişe gelen vatandaşın rahat edeceğini dile getiren Varank, yazın sıcaktan, kışın da soğuktan korunacaklarını, vizyoner bir projenin ilçeye kazandırıldığını belirtti.

Yerelde gönül belediyeciliği, genelde de Türkiye'yi kalkındırmanın mücadelesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine öğrettiği anlayışla siyaset yapmaya çalıştıklarını aktaran Varank, sabah Ankara'dan çıktığını, önce Afyonkarahisar'da bir fabrika açılışı gerçekleştirdiğini, ardından Burdur'da gelecek dönemde yapılacak projelerin imzalarını attıklarını kaydetti.

- "Gelip, belediyeciliği burada öğrensinler"

Bucak'taki açılışın ardından Antalya'ya gidip Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle, çocuklarla Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılacağını ve oradan da İstanbul'a devam edeceğini aktaran Varank, şunları söyledi:

"Bir güne 2-3 şehri nasıl sığdırırız, o şehirlere nasıl hizmet etmenin derdinde, davasında oluruz, bunun için gayret gösteriyoruz ama birileri siyaseti ne zannediyor, yan gelip yatma yeri zannediyor. Sadece konuşmak, işkembeden sallamak gibi zannediyor. İşte burada 67 bin nüfuslu bir ilçe belediyemizin ortaya koyduğu vizyon ve bu vizyon projelerinin her birini belediye başkanımız yerine getirmeye çalışıyor. Çünkü bizler de onun takipçisiyiz. İşte böyle güzel bir eseri ortaya koyuyor ama birileri bakıyorsunuz büyükşehir belediye başkanı olmuşlar, kar yağıyor balık yemeğe gidiyor, sel oluyor tatile gidiyor. Ben buradan şu çağrıyı yapayım, belediyecilik nasıl yapılır, gönül belediyeciliği nasıl yapılır, eğer görmek isteyen varsa o koca koca büyükşehir belediye başkanları gelsinler, Bucak'ta belediyeciliği öğrensinler. Emin olun bizim yaptıklarımıza onların vizyonu bile erişemez, onların hayalleri bile erişemez. Biz hayal ediyoruz, tasarlıyoruz ve Allah'ın izniyle yapıyoruz, başarıyoruz. Bundan sonra da böyle olacak."

- "Sanayi bittiyse OSB'leri kim doldurdu?"

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu şehir bu ilçe neye ihtiyaç duyuyorsa ilçeyi kalkındırmak için ne gerekiyorsa takipçisi olacaklarını bildirdi.

Burdur'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) parsellerin dolduğunu ve genişletilmesi yönünde çalışmaların olduğunu belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"67 bin nüfuslu bir ilçedeki OSB tamamen dolmuş durumda, yatırımcı 'bize yer verin, yatırım yapalım' diyor. Son günlerde paylaşımlar yapıyorum, Türkiye sanayisi nereden nereye geldi, Türkiye'de yatırım, üretim nereden nereye geldi, onu göstermek için. 'Sizin iktidarınızda sanayiyi tamamen bitirdiniz.' diyorlar. Peki bu sanayi tamamen bittiyse organize sanayi bölgesindeki parselleri kim doldurdu, bu yatırımları kim yaptı? Eğer Türkiye'de sanayi yoksa üretim yoksa yeni parselleri kim talep ediyor? Binlerce vatandaşımız sanayide hayal satarak mı para kazanıyor, orada çalışarak evine ekmek götürüyor. Dolayısıyla biz, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Millete hizmet etmenin şereflerin en yücesi olduğunu vurgulayan Varank, "Durmak yok, yola devam" sloganı doğrultusunda Türkiye'yi kalkındırmaya devam edeceklerini kaydetti.

