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Sancaktepe’de beton mikserinin tehlikeli yolculuğu kamerada

17.05.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe’de TEM otoyolunun yan yolunda hızla ilerleyen beton mikseri adeta tehlike açtı.

Sancaktepe’de beton mikserinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Yoldaki diğer otomobiller ile yarışırcasına hızlı ilerleyen beton mikseri art arda şerit değiştirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Sancaktepe’de TEM otoyolunun yan yolunda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, hızla ilerleyen beton mikseri adeta trafikte tehlike saçtı. Yolun sağ ve sol şeritlerine art arda geçişler yapan beton mikseri ayrıca yoldaki araçların da önüne kırdı. Beton mikseri adeta yoldaki diğer araçlarla yarışırcasına hızla ilerledi. Mikserin arkasından yola toprak döküldüğü de görüldü. Hızla ilerleyen beton mikserinin arkasından neredeyse aynı hızla gelen ve o anları kaydeden sürücünün aracının kadranının 90 kilometreyi gösterdiği gözlendi.

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