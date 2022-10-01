YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sancaktepe'de silahla yaralanan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer, hayatını kaybetti

Sancaktepe'de silahla yaralanan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer, hayatını kaybetti

01.10.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkan Hançer'in saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de uğradığı silahlı saldırıda yaralanan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir marketin önünde 27 Eylül'de bir şüpheli tarafından silahla ateş edilerek yaralanmasının ardından ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hançer, tedavi altına alındı.

Hançer, burada yapılan müdahalelere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Polisin, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

- Vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada, Erkan Hançer'e yönelik silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde poşetle dışarıda oturan bir kişinin ayağa kalkması, arabasına bineceği sırada Hançer'e ateş etmesi, Hançer'in yere düşmesi, saldırganın da kaçması yer alıyor.

Öte yandan, MHP İstanbul İl Başkanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet geride kalanlara başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Cenazemiz Samandıra Merkez Ebubekir Sıddık Camii'nden ikindi namazına müteakip kaldırılıp Samandıra Mezarlığına defnedilecek." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanı Özer, Öğretmenlerle İstanbul Buluşması Semineri'nde konuştu:Milli Eğitim Bakanı Özer, Öğretmenlerle İstanbul Buluşması Semineri'nde konuştu:
Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybettiAdana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Monaco maçı biletleri satışa çıktıTrabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Monaco maçı biletleri satışa çıktı
Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:53
Öğle
12:59
İkindi
16:16
Akşam
18:55
Yatsı
20:14
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.