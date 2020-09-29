YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Sandıklı Belediyesinin mevsimlik çiçeklerine büyük ilgi

Sandıklı Belediyesinin mevsimlik çiçeklerine büyük ilgi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 29.09.2020 10:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesinin iştiraki olan Sanjet A.Ş.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesinin iştiraki olan Sanjet A.Ş. tarafından üretilen mevsimlik çiçekler belediye önünde kurulan stant ta satılmaya başladı. Satılan çiçekler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Sanjet’in çiçek seralarında tamamen yerli üretim imkanları ile yetiştirilen ’Sıklamen’ diğer adıyla ’İran Menekşe’si uygun fiyatıyla saksı içerisinde pek çok vatandaşın evlerini süslemeye başladı.
Aldıkları çiçekleri görsel olarak çok beğendiklerini, uygun fiyatlı olmasının da ayrıca kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden vatandaşlar bakımının kolay olduğunu kaydettiler.
Vatandaşlar ayrıca değişik tür çiçeklerinde yetiştirilerek satışa sunulmasını istediklerini belirttiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:23
Sabah
06:45
Öğle
12:53
İkindi
16:13
Akşam
18:51
Yatsı
20:08

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Begüm Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Merkez
Gizem Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Volkan Eczanesi
Bolvadin
Çubuk Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Değerli Öğretmenim projesi online platforma taşındı
Değerli Öğretmenim projesi online platforma taşındı
Ustasından sucuk tarifi
Ustasından sucuk tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.