Sandıklı Kaymakamı Tortop’tan kamu görevlilerine teşekkür

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Korana virüsü Covit-19 salgın hastalığı ile sahada mücadele den vatandaşların ihtiyaçları ayakları götüren kamu görevlilerine teşekkür etti.

Kaymakam Tortop, açıklamada ’’65 yaş üstü değerli büyüklerimizin ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın; günlük ihtiyaç ve taleplerinin ikametlerinde karşılanması amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin, günün her saatinde, tüm gücüyle seferber olarak talepleri eksiksiz yerine getiren Sandıklı Vefa Sosyal Destek Grubumuzda görevli Sandıklı Belediyesine, SYDV personelimize ve sahada çalışan sağlıkçılarımıza, emniyet ve jandarmamıza, öğretmenlerimize, imamlarımıza yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum’’ diye belirtti.

