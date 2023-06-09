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Sandıklı’da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

09.06.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesi ile Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinden kutsal topraklara gidecek olan hacı kafilesi, dualarla uğurlandı.

Sandıklı’da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Sandıklı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleşen uğurlama törenine Sandıklı İlçe Müftüsü Ömer Ünal, din görevlileri, hacı adaylarının yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan uğurlamada, hacı adaylarına konuşma yapan Ünal “Rabbim çıkmış olduğunuz bu kutsal yolda cümlenize sağlıkla, huşu ile hayırlı bir hac vazifesini yapmış bir şekilde ülkemize, evinize dönmeyi nasip eylesin. Hac yolculuğu kutsal bir yolculuk, önemli bir vazife ve bir takım meşakkatleri de barındıran bir ibadettir” dedi.
Konuşmaların ve yapılan duanın ardından hacı adayları, ilahiler eşliğinde otobüsler ile uğurlandı.

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