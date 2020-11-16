Şanlıurfa Baro Başkanı Öncel'in stajyer avukatı taciz ettiği iddiası

Kendisinin de stajyer avukatla ilgili adli süreç başlattığını vurgulayan Öncel, "Haksızlık kimden gelirse gelsin karşısında durmaya devam edeceğim. Sanırım bu iftira ve linç kampanyasının en büyük nedenlerinden biriside budur. Ben bu hususu sevgili eşimle birlikte kamuoyunun takdirine sunuyorum. Adı geçen şahısla ilgili konu adli makamlara sirayet etmiştir. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz." dedi.

- "Hem başkan hem avukat hakkında soruşturma açılıyor"

Şanlıurfa Barosu Sözcüsü ve Staj Eğitim Komisyonu Koordinatörü Necati Taş ise iddiaları asılsız bulduklarını dile getirdi.

Adliyede staj yapan söz konusu avukatın diplomasıyla ilgili şüphelerinin bulunduğunu aktaran Taş, diplomasını kanıtlamasana yönelikte inceleme başlattıklarını belirtti.

Konunun staj bitirme belgesiyle alakalı olduğunu değerlendirdiklerini belirten Taş, şöyle konuştu:

"Stajyer avukatın başkan ile ilgili daha önceden baro yönetimine herhangi bir şikayeti bulunmuyor. Başkan ile açılan soruşturma ise 'Kişinin huzur ve sükununu bozmaktan' dolayı soruşturma açılmış, tacizden dolayı bir soruşturma söz konusu değil. Biz bu hususun takipçisiyiz. İnsan ve kadın haklarına hassasiyet gösterdiğimiz için bu konuda hem başkan hem stajyer avukat hakkında inceleme başlatıyoruz. Ayrıca bu hususta kadın hakları merkezimizin de görev alıp olayı tüm açıklığıyla raporlamasını sağlayacağız. Gelecek rapor üzerine yeniden bir değerlendirmeyi yönetim kurulu olarak yapacağız."

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