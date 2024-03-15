Şanlıurfa erkanı iftarı şehit ve gazi yakınlarıyla yaptı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Halfeti ilçesinde düzenlenen iftarda şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte yaptı. Halfeti Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Vali Şıldak’a İlçe Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Halfeti Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile ilçe protokolü eşlik etti.

İftar öncesi masaları dolaşan Vali Hasan Şıldak, şehit yakınları, gaziler ve gazilerin aileleriyle sohbet etti. İftar öncesi imamın duasına eşlik eden davetliler, ezanın okunmasıyla birlikte iftarlarını açtı.

