YURTHABER
  4. Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ocak'ta, Şanlıurfa, Mersin ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında profesör, doktor ve polisin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. İki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmazBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmaz
Bakan Kasapoğlu’ndan Eyyübiye ilçesi için proje sözüBakan Kasapoğlu’ndan Eyyübiye ilçesi için proje sözü
Büyükşehir’den çevre yollarına ağaç dikimiBüyükşehir’den çevre yollarına ağaç dikimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Gözaltı Şanlıurfa

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Ercik: “19. Dönem Siyaset Akademisi başlıyor”

Ercik: “19. Dönem Siyaset Akademisi başlıyor”

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:31
Öğle
12:39
İkindi
15:16
Akşam
17:38
Yatsı
18:58

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Alagöz Eczanesi
Merkez
Bayık Eczanesi
Merkez
Dergah Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Şebnem Eczanesi
Merkez
Çadırcı Eczanesi
Akcakale
Nazım Kankılıç Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa’da Çin’in Doğu Türkistan protestosu

Şanlıurfa’da Çin’in Doğu Türkistan protestosu

Seyrantepe gençlik ve kültür merkezine kavuşuyor

Seyrantepe gençlik ve kültür merkezine kavuşuyor

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.