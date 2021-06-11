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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Resulayn'da yaşayan Süryani cemaati temsilcileriyle bir araya geldi

11.06.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Resulayn'da yaşayan Süryani cemaati temsilcileriyle bir araya geldi

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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde yaşayan Süryani cemaati temsilcileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir süre önce Vali Erin'i ziyaret eden Diyarbakır ve Mardin Metropoliti Saliba Özmen, Resulayn'da yaşayan Süryani cemaati temsilcilerinin yaşadıkları sorunları iletti.

Bunun üzerine Erin ve Özmen, Resulayn'da yaşayan Süryani cemaati temsilcileri ve bölgede görevli Türk güvenlik güçleri yetkilileri ile yerel yöneticilerin katılımıyla Resulayn'da toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Süryaniler yaşadıkları sorunları ve taleplerini Vali Erin'e iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erin, önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, ​​​​​​​çözülmeyecek sorun olmadığını, istişare ve kararlılıkla tüm sorunların üzerine gideceklerini kaydetti.

Yaşanan sıkıntıların büyük kısmının sadece Süryani vatandaşların değil, bölgede bulunan tüm halkın ortak sorunu olduğunu ve bu sorunları çözmek için büyük çaba gösterdiklerini kaydeden Vali Erin, görüşmede tarımsal faaliyetler ile diğer konuları ele aldıklarını ifade etti.

Vali Erin ayrıca Resulayn Süryani Ortodoks Kilisesi ile Resulayn Halk Eğitim Merkezini de ziyaret etti.

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