Şanlıurfa Valisi Erin, şehit babalarını ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki şehit ailelerine Babalar Günü dolayısıyla ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin beraberindeki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile şehit ailelerini ziyaret etti.

İlk olarak 25 Mart 2020'de Şırnak'ta şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın baba evini ziyaret eden Vali Erin, şehidin babası Mehmet Karataş'a bir buket çiçek vererek babalar gününü tebrik etti. Şehidin annesi ve ailesiyle sohbet eden Erin, ailenin talep ve önerilerini dinledi.

Erin daha sonra 2 Mart 2020'de Ağrı Doğubeyazıt’ta şehit olan gümrük muhafaza memuru Mustafa Türk'ün ailesini ziyaret etti.

Baba İsmail Türk'e de bir buket çiçek hediye ederek babalar gününü tebrik eden Vali Erin, "Bu vatan için canını veren tüm şehitlerimizin aileleri, bizim ailemizdir. Anneleri bizim annemiz, babaları bizim babamız, kardeşleri bizim kardeşlerimizdir. Her zaman onların yanında olmak, şehitlerimizin emanetlerini gözümüz gibi koruyup, kollamak zorundayız." ifadesini kullandı.