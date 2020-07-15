Şanlıurfa Valisi Erin'den Kovid-19'a karşı duyarlılık çağrısı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en fazla idari yaptırımın uygulayan illerin başında Şanlıurfa'nın yer aldığını söyledi.

Vali Abdullah Erin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yapılan çalışmaları sorması üzerine Vali Erin, pandemi sürecinde kentte iyi bir mücadele örneğinin ortaya konulduğunu belirtti.

Haziran ayı başına kadar nüfusa oranla en az vakanın Şanlıurfa'da görüldüğünü ifade eden Erin, kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte diğer bölge illerinde olduğu gibi kentte de artış yaşandığını kaydetti.

Vali Erin, yeni dönemde kısıtlamaların hafifletildiğini ancak alınması gereken tedbirlere vatandaşların daha sıkı uyması gerektiğinin vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm vatandaşlarımıza önemle duyuracağımız şey şudur, yaptırım uygulamaları devam ediyor. Ancak işin başından itibaren söylediğimiz çok basit kurallara uymak suretiyle yaptırımlarla karşı karşıya kalmayalım. Ceza yazmak, belli bir noktaya kadar çözüm olabilir. Ama her gün polisin, jandarma ve zabıta ekibinin sokak sokak dolaşarak maske takmayan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen, iş yerleri için belirtilen kuralları yerine getirmeyenlere ceza yazdığı bir durumla karşılaşmak ve böyle anılmak da istemiyoruz. Buna rağmen idari yaptırım uygulamaları bağlamında Şanlıurfa, 81 il içerisinde en fazla idari yaptırıma başvuran illerin başında geliyor. Sorumluluk ve yükümlülük elbette kamu kurum kuruluşlarındadır. Ancak yeni dönemde hep birlikte bu sorumluluğun gereğini herkesin yerine getirmesi gereken bir süreçteyiz."